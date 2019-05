TTH-træner før Final 4: De undervurderer os forhåbentlig

Det er noget af en mundfuld, der venter TTH i det nordtyske. I fredagens semifinale er modstanderen nemlig storholdet THW Kiel, der altså har hjemmebanefordel.

Patrick Westerholm erkender da også, at hans hold går ind til kampen som underdog. Ikke desto mindre tror svenskeren på, at TTH kan overraske.

- Der er ingen tvivl om, at Kiel er storfavoritter - også fordi de spiller på hjemmebane med 10.000 tilskuere i ryggen. Det er et klassemandskab.

- Men vi har vist, at vi kan spille godt, når vi spiller frit, og så håber jeg på, at den fart, vi spiller med, måske er noget, som Kiel ikke er vant til. Derudover håber jeg, at de kan finde på at undervurdere os. Vi skal spille vores chance, siger Westerholm.

Cheftræneren har ikke haft ret meget tid til at forberede sine spillere på weekendens kampe.

Fredagens semifinale mod Kiel bliver sat i gang, cirka 45 timer efter at TTH gik fra banen, i hvad der endte med at blive sæsonens sidste kamp i Herre Håndbold Ligaen mod Aalborg Håndbold på udebane.

Af den grund kørte holdet også direkte fra Aalborg til Kiel - en tur på små 400 kilometer - onsdag aften.

TTH trækker derfor på tidligere erfaringer med Final 4-stævner i jagten på at blive klar til weekendens kampe.

- Vi prøvede det i den danske pokalturnering i sidste sæson. Det her er selvfølgelig større, men vi har erfaring med at spille to kampe på to dage, i forhold til hvordan man griber belastningen an, og hvordan man spiser og sover.

- Vi havde en god plan sidste gang, og den har vi prøvet at fastholde, siger Patrick Westerholm.

Med deltagelsen i Final 4-stævnet har TTH allerede indfriet og overgået sit mål i den europæiske turnering, siger den svenske cheftræner.

Han fokuserer derfor mere på, om holdet viser sig frem fra sin bedste side i weekendens opgør.

- Det drejer sig for os om at få sammensat nogle gode kampe. Jeg kan godt leve med, at vi taber, hvis vi spiller godt, men bare møder et bedre hold.

- Jeg kigger på, om vi holder den struktur, disciplin og strategi, som vi har lagt i fællesskab, og så må vi tage resultatet derfra, siger Patrick Westerholm.

Fredagens semifinale går i gang klokken 18. Afhængigt af resultatet skal TTH enten spille finale eller bronzekamp lørdag. I fredagens anden semifinale mødes FC Porto og Füchse Berlin.