TTH ødelægger Skanderborgs ubesejrede sæsonstart

Skanderborg var efter sejre over Århus Håndbold, Skjern Håndbold og TMS Ringsted på besøg i Holstebro, og her stoppede festen.

TTH Holstebro tog imod, og hjemmeholdet gav bestemt ikke ved dørene og kørte gæsterne over.

TTH vandt opgøret 34-27, efter at holdet gik til pausen foran 18-14.

De to point betød, at TTH nåede op på seks point for fire kampe ligesom gæsterne, der med en sejr kunne have sat sig på førstepladsen i rækken.

TTH har i de fire første runder slået Ribe-Esbjerg, Mors-Thy og Skanderborg, mens det er blevet til nederlag ude mod Sønderjyske.

Føringen på fire mål fra første halvleg holdt indtil 24-20 ti minutter inde i anden halvleg, men så tog hjemmeholdet fra med fire mål i træk.

Nikolaj Enderleit stod for de to af målene, og da TTH udbyggede føringen til 28-20, så det for alvor svært ud for gæsterne.

Føringen kom aldrig i fare, og hjemmeholdet endte med at vinde kampen med syv mål.

Sebastian Frandsen blev topscorer for TTH med 11 mål, mens også Magnus Bramming var målfarlig med ni scoringer i opgøret.

Morten Balling blev topscorer for gæsterne med syv mål.

Senere torsdag spiller Århus Håndbold hjemme mod Bjerringbro-Silkeborg Håndbold.