TTH misser andenplads efter klart nederlag i Skanderborg

TTH var endda aldrig i nærheden af at få noget med hjem fra udekampen mod Skanderborg, der vandt 29-26 efter flere føringer på ti mål, også sent i opgøret.

TTH Holstebro forpassede onsdag chancen for at slå sig ned på Primo Tours Ligaens andenplads, der er fordelagtig, når grundspillet om fire runder er forbi, og slutspillet begynder.

Dermed avancerer Skanderborg til femtepladsen og ligger lunt til en plads blandt de otte i slutspillet. Skanderborg har 25 point for 22 kampe, mens TTH på tredjepladsen er noteret for 29.

Bortset fra de første 31 målløse sekunder førte Skanderborg i hele opgøret. Hjemmeholdet kom på 3-0, og særligt i halvlegens sidste del voksede afstanden.

Den nåede op på syv mål, inden Skanderborg ved pausen førte 16-10.

TTH gjorde på intet tidspunkt antræk til et comeback. Derimod øgede Skanderborg føringen til hele 24-14 efter ni minutter.

Siden pyntede TTH på stillingen, men spænding om udfaldet blev der aldrig noget af i Fælledhallen.

Brødrene Morten og Peter Balling blev topscorer for hver deres mandskab. Morten Balling nettede syv gange for Skanderborg, Peter Balling tegnede sig for seks TTH-mål.