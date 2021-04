TTH-herrer spiller sig nærmere semifinale

Dermed har TTH hentet to sejre af to mulige og topper slutspilsgruppe 2 med fem point. De nærmeste forfølgere fra Skanderborg og Aalborg har to point, inden aalborgenserne senere søndag møder Skjern.

TTH indledte for en uge siden slutspillet med en udesejr i Skjern. Holstebro-mandskabet har dermed givet sig fine muligheder for at tage den ene af de to adgangsbilletter til semifinalerne.

I søndagens opgør mod Skanderborg trak værterne hurtigt fra. Gæsterne fulgte med frem til 6-6, men en stærk periode af TTH betød, at hjemmeholdet gik til pause foran 18-14.

På målstregen kom TTH-målvogter Sebastian Frandsen godt hjulpet af sit forsvar i vejen for en del forsøg fra Skanderborg, hvilket var med til at sikre TTH en føring på 25-18 i anden halvleg.

I slutfasen blev der sløset en anelse, hvilket betød, at Skanderborg med tre minutter tilbage fik minimeret TTH's forspring til tre scoringer.

Aalborg og Skjern mødes søndag klokken 20.