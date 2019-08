TTH henter cheftræner hos ligarival om et år

Ligarivalerne fra TTH Holstebro oplyser på klubbens hjemmeside, at Søren Hansen næste sommer bliver ny cheftræner for klubbens herreligahold.

Han har fået en treårig kontrakt og vender dermed tilbage til den vestjyske klub, hvor han tidligere har slået sine folder som både spiller og assistenttræner.

Onsdag blev det meldt ud, at TTH's nuværende cheftræner, Patrick Westerholm, søger nu udfordringer efter den kommende sæson.

Hos TTH ser man frem til at få Søren Hansen tilbage i en endnu mere trænermæssigt modnet udgave.

- Der skal lyde en stor ros og tak til Mors-Thy Håndbold. De har i de seneste to år udviklet Søren Hansen, hvor han har fået et stort ansvar i klubben.

- Vi er sikre på, at han er blevet en endnu stærkere trænerprofil, når han vender tilbage til TTH Holstebro næste sæson, siger TTH-direktør John Mikkelsen til klubbens hjemmeside.

Søren Hansen selv glæder sig til at teste sig af på en endnu højere hylde.

- Det er et utroligt spændende projekt som TTH Holstebro har gang i, og jeg er fuldt på højde med, at det skal være ambitiøst. Spillertruppen har potentialet til at nå rigtig langt med en god blanding af talent, rutine og bærende kræfter, siger han.

For at sikre ro i sæsonoptakten meldte Mors-Thy allerede Søren Hansens farvel om et års tid ud nu.

- Sørens kontrakt løber frem til 30. juni 2021 med mulighed for at komme ud af den før tid imod en kompensation.

- Det er trist at miste en god træner og et godt menneske, der passer ind i vores dna i Mors-Thy Håndbold.

- Men det er også skønt, at Mors-Thy Håndbold kan være et godt springbræt for trænere og spillere i deres videre færd i håndboldverdenen, lød det fra sportschef Henrik Hedegaard i en pressemeddelelse.

Mors-Thy spiller sæsonens første ligakamp 29. august mod netop TTH Holstebro på udebane i Gråkjær Arena i Holstebro.