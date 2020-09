TTH Holstebro er i pokalfinalen efter dramatisk opgør

TTH Holstebro sikrede sig lørdag eftermiddag billet til pokalfinalen efter et nervepirrende opgør mod Skanderborg Håndbold.

Kampen var helt tæt hele vejen og endte med en 29-28-sejr til gæsterne.

Skanderborg havde muligheden for at udligne på et angreb til sidst, men TTH-målmand Rickard Frisk reddede Morten Ballings forsøg.