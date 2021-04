TMS Ringsted appellerer Århus Håndbold-afgørelse

Det oplyser TMS Ringsted-formand Henrik Dudek, der er skuffet over afgørelsen fra DHF.

TMS Ringsted appellerer afgørelsen fra Håndboldens Disciplinærinstans, som mandag vurderede, at Århus Håndbold ikke overtrådte reglerne i forbindelse med konkurs.

- Det har vi sådan set allerede besluttet os for. Det gør vi. Vi appellerer afgørelsen. Vores advokater er i gang med at sætte en ny protest sammen, hvis man kan sige det sådan, siger Henrik Dudek.

Han forventer, at appellen bliver sendt officielt af sted til Håndboldens Appelinstans i denne uge. Fristen for at appellere udløber på mandag.

TMS Ringsted, der sluttede sidst i ligaen, står lige nu til at rykke ud af den bedste række.

Bundklubben mener fortsat ikke, at tingene gik rigtigt for sig, da Århus Håndbold gik konkurs og smeltede sammen i fusion med Skanderborg.

Henrik Dudek fastholder, at Århus Håndbold skulle have meddelt DHF om sin konkursbegæring før 4. april, hvor sidste runde af grundspillet blev afviklet.

Henrik Dudek er skuffet over ærgerlig over situationen og havde regnet med et andet udfald end mandagens afgørelse.

- Vi er lidt overraskede over afgørelsen. Vi havde faktisk troet, vi havde fået medhold, siger Henrik Dudek.

Han hæfter sig ved, at både Skanderborg og det nu konkursramte Århus Håndbold blev idømt en bøde på hver 25.000 kroner.

Bøderne fik klubberne for at have tilsidesat deres informationspligt om de indledte forhandlinger om en helt eller delvis sammenlægning.

- Det er indskrevet i ligareglementet, at man skal melde det til DHF, når man starter den slags sonderinger. Så man ved, hvad der sker. Der har de jokket i det.

- Så kan man grine af, at Dansk Håndbold Forbund giver Århus Håndbold en bøde, når klubben nu er gået konkurs. Så kan de stille sig op i rækken af kreditorer og kigge ind i et stort hul, siger Henrik Dudek.

Han mener desuden, at Århus Håndbold ifølge reglerne skulle suspenderes straks, da klubben indgav konkursbegæring 31. marts.

- Det undrer os, at afgørelsen vender modsat og siger, at man skal vente på konkursdekretet, som kom 13. april.

- Århus Håndbold gik på banen 4. april ude mod Sønderjyske vel vidende, at man havde indgivet en konkursbegæring. Der er mange ting, der stinker, siger Henrik Dudek.

Disciplinærinstansen vurderede mandag, at Århus Håndbold ikke overtrådte reglerne i forbindelse med konkursen, og at de sportslige konsekvenser først skal regnes fra tidspunktet for konkursdekretets afsigelse.

Var Århus Håndbold suspenderet før sidste spillerunde i grundspillet, ville aarhusianerne været blevet placeret på sidstepladsen i turneringen. Hermed ville TMS Ringsted have undgået direkte nedrykning.