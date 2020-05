TIDSLINJE: 51 dages usikkerhed om EM-værtskab er ovre

Et mareridt for de danske landsholdsspillere og landsholdsfans er forbi. De kan glæde sig over, at København beholder sit værtskab for fire kampe ved EM i fodbold næste år, herunder Danmarks tre gruppekampe.

Her er en tidslinje over mere end syv ugers kamp for at bevare Københavns EM-værtskab:

* 17. marts: Efter flere dage med tiltagende rygter meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), at EM er udskudt fra sommeren 2020 til sommeren 2021 på grund af coronavirus. Alle værtsbyer skal senest 30. april bekræfte, at de ønsker at beholde værtskabet.

* 17. marts: I timerne efter udsættelsen sår Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, tvivl om, hvorvidt København kan beholde værtskabet.

* 23. marts: Der fyres 30 medarbejdere i den danske Euro 2020-organisation. De resterende ti medarbejdere skal arbejde med at skabe forudsætninger for, at København kan beholde EM-værtskabet.

* 3. april: DBU meddeler Uefa, at fodboldforbundet, Sport Event Danmark, Københavns Kommune og Parken fortsat er interesseret i EM-værtskabet. Jesper Møller siger dog samtidig, "at der fortsat er et godt stykke vej endnu til en endelig aftale".

* 23. april: Jesper Møller vurderer det som 50/50, om København beholder EM-værtskabet. Dagen efter påpeger han, at hans sandsynlighedsvurdering faktisk er dobbelt så optimistisk, som den var en måned forinden.

* 26. april: Tour de France-arrangøren bekræfter, at Tour-starten i København begynder 2. juli næste år som planlagt. Det er Tour-starten, som giver problemer for EM, fordi begge megaevents ønsker stor synlighed i Københavns gader i ugevis i sommeren 2021.

* 29. april: Efter at have knoklet i døgndrift for at få enderne mellem Tour-arrangør ASO og EM-arrangør Uefa til at mødes får DBU dagen før deadline forlænget svarfristen til Uefa indtil 8. maj.

* 7. maj: DBU bekræfter endegyldigt sit EM-værtskab over for Uefa som den sidste af de 12 EM-værtsbyer, så der både vil være EM-kampe og Tour de France-start i den danske hovedstad næste sommer.

Kilder: Uefa, DBU, DR og Ritzau.