Syv ud af ti japanere ønsker OL flyttet eller aflyst

Det viser en meningsmåling udført af det japanske nyhedsbureau Kyodo ifølge NTB. Her svarer 72 procent af de adspurgte, at de ikke ønsker at afholde OL i landet som planlagt.

39,2 procent svarer, at de ønsker legene helt aflyst, mens 32,8 procent mener, at OL skal udsættes endnu en gang.

24 procent af de adspurgte bakker op om at gennemføre OL til sommer som planlagt.

Legene i Tokyo skulle oprindeligt være afviklet sidste år, men det satte coronapandemien en stopper for. I stedet blev OL rykket et år og skal gennemføres fra 23. juli til 8. august.

Japan har den seneste tid oplevet en ny stigning i smitten blandt befolkningen.

I sidste uge sagde myndighederne i storbyen Osaka nej til at fragte den olympiske flamme igennem byen på grund af den hurtige spredning af nye virusvarianter.

I marts meddelte OL-arrangørerne, at udenlandske tilskuere på grund af coronapandemien ikke får adgang til legene.

Beslutningen er taget for at reducere smitterisikoen og for at forhindre, at udenlandske fans bringer andre varianter af coronavirusset ind i Japan.

Over 9000 er døde med coronavirus i Japan, der har haft over 500.000 smittetilfælde.