Syv minutter drænede Danmark mod Frankrig

Efter en helt lige første halvleg kom Danmark skidt ud efter pausen, og syv dårlige minutter endte med at fratage Danmark chancerne for sejr.

- De kom lidt foran der. Jeg kan ikke huske, om det var os, der fuckede det op i forsvaret, men det blev i hvert fald svært at komme tilbage, når vi ikke kunne score mål.

Franskmændene gik fra 12-11 til 16-12, blandt andet takket være flere tekniske fejl fra Danmark. Og 12 minutter inde i anden halvleg var Frankrig foran med fem mål.

Den føring var for stor, til at et dansk angreb med manglende løsninger kunne vende billedet.

- Det var to gode forsvar, og begge hold havde svært ved at komme igennem. Jeg synes, vi kæmpede, med alt hvad vi havde. Det var angrebet, som gjorde, at vi ikke kom tættere på dem i dag (tirsdag, red.), siger Anne Mette Hansen.

Den helt samme fornemmelse står stregspiller Kathrine Heindahl med efter nederlaget, som sender Danmark til mellemrunden med kun to point, mens Frankrig får fire point med over.

- Det er klart i angrebet, vi tabte kampen. Vi lavede for få mål. Jeg synes ikke, vi havde det samme tryk i angrebsfasen og i kontrafasen, som vi havde i de to første kampe, lyder det fra Heindahl.

- Det var nødvendigt, for vi havde svært ved at lave mål, når vi stod seks mod seks. Vi fik okay styr på syv mod seks, men det blev for hårdt for os at lave mål, og der kunne vi godt have brugt lidt større tryk i angrebsfasen.

Danmark skal nu vinde samtlige tre kampe i mellemrunden mod Spanien, Sverige og Rusland for at være sikret en semifinaleplads. Bare et enkelt nederlag betyder formentlig farvel til semifinaledrømmene, afhængigt at andre resultater.