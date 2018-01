Sydkoreansk fænomen skaber tennisfeber i hjemlandet

Det historiske resultat har været med til at skabe en sand tennisfeber i Chungs hjemland, hvor kvartfinalen trak tårnhøje seertal.

Onsdag lykkedes det Hyeon Chung at blive den første sydkoreanske grand slam-semifinalist nogensinde, da han slog Tennys Sandgren i kvartfinalen i Australian Open 6-4, 7-6, 6-3.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Salget af tennisudstyr i Sydkorea er steget voldsomt efter den historiske sejr, selv om baseball og golf er langt mere populære sportsgrene i landet.

Efter sin sejr tidligere i turneringen mod Novak Djokovic sagde Chung, at han håbede på at skabe et sandt "tennisboom" i Sydkorea.

Chung selv er en del af en tennissatsning i et land, der ellers ikke har de store tennistraditioner.

Koreaneren er født med dårligt syn og begyndte til tennis, da lægerne mente, at de grønne baner ville være gavnlige for hans øjne, skriver nyhedsbureauet AFP.

Og efter at han havde vist et pænt potentiale, blev han en del af et program for unge tennisspillere med støtte fra elektronikgiganten Samsung.

Ikke kun i sit hjemland er den 21-årige sydkoreaner blevet en populær skikkelse.

På det sociale medie Twitter oprettede Chung en profil 24. januar, og omtrent 24 timer senere er han med fem beskeder nået op på knap 12.000 følgere.

Men endnu vigtigere har publikum ved Australian Open taget godt imod spilleren, der med sine karakteristiske briller og sit fantastiske benarbejde er svær ikke at bemærke.

Benarbejdet bliver også sydkoreanerens stærkeste våben, når han fredag 09.30 er programsat til at stå over for Roger Federer i semifinalen.

Her vil Chung være klar underdog trods sit åbenlyse talent.

Men måske skal Chung håbe på, at Federer undervurderer sin modstander, som han ikke kender meget til.

- Jeg kender nærmest ikke Chung. Jeg har knapt nok talt med ham, sagde Roger Federer ifølge nyhedsbureauet AP.

- Jeg bliver nødt til at undersøge, hvordan jeg skal spille mod ham, for han har nogle klare kvaliteter, især defensivt ligesom Novak (Djokovic, red.).

Selv om finalepladsen skulle glippe, har Hyeon Chung masser af tid til at nå det, der passende kunne bliver hans næste store mål - på et tidspunkt at blive den første mandlige asiatiske grand slam-vinder.