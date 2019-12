Sydkorea og Tyskland deler i omskiftelig gruppefinale

I slutfasen førte sydkoreanerne ellers 27-23, men fik gummiben og måtte nøjes med 27-27. Til sidst havde Tyskland endda muligheden for at vinde opgøret på kampens sidste angreb, men afslutningen blev sendt forbi målet.

Begge hold må have følt, at opgøret var lidt uforløst. I første halvleg var det nemlig tyskerne, som havde momentum og førte 12-6, hvilket lignede en tidlig sydkoreansk knockout.

Det var det ikke. Sydkoreanerne svarede tilbage med seks scoringer i træk, og så var opgøret udlignet.

Tyskerne førte med et enkelt mål ved pausen, men i begyndelsen af anden halvleg tippede kampen så over i sydkoreansk favør.

I slutfasen bragte Sydkorea sig foran med 27-23, men gik siden helt i stå.

Med et minut tilbage var kampen udlignet. Efterfølgende lavede Sydkorea angrebsfejl, og det gav tyskerne en sidste chance for at vinde kampen, men muligheden blev misbrugt.

Pointdelingen var positiv set med danske briller. I tilfælde af, at Danmark går videre fra gruppen, kommer hverken Tyskland eller Sydkorea til at tage de maksimale fire point med over i mellemrunden.

Sydkoreanerne hepper formentlig på Frankrig i kampen mod Danmark senere fredag. Vinder Frankrig, får Sydkorea tre point med over i mellemrunden, mens en dansk sejr kun vil give Sydkorea to point med over i mellemrunden.

Tyskland hepper derimod på Danmark, da tyskerne i tilfælde af en dansk sejr vil tage tre point med over, mens tyskerne vil starte med et point, hvis Frankrig går videre.