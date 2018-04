Sydamerikansk trio vil afholde fodbold-VM i 2030

Dermed er de klar til at lægge billet ind som fælles vært for 100-årsjubilæet for det første VM i fodbold nogensinde.

Det første VM blev afholdt i Uruguays hovedstad, Montevideo, i 1930, hvor værterne løb med guldmedaljerne.

Bliver de sydamerikanske lande værter, vil VM altså på sit 100. år vende tilbage, hvor det startede.

De tre lande er nået til enighed om, at de vil afholde VM i otte argentinske byer, samt fire byer fordelt mellem Paraguay og Uruguay. Byernes navne er endnu ikke offentliggjort.

Allerede i august 2017 meddelte de tre lande, at de ville søge fælles værtskab, og i november indledtes de første møder mellem landene.

Der bliver først åbnet op for bud på værtskabet om fire år, hvor der forventes hård konkurrence.

Den argentinske landsholdsanfører, Lionel Messi, har offentligt bakket op om planen, ligesom den uruguayske angriber Luis Suarez har gjort det.

- Messi har hele tiden været villig til at sprede budskabet om, at de tre lande sammen kan organisere VM.

- Det er vigtigt for os, at vi har spillernes støtte, og at det er uafhængigt af politiske undertoner, siger Carlos Mac Allister, Argentinas sportsminister.

I nyere tid har Sydamerika kun to gange haft værtskabet for VM. Argentina i 1978 og Brasilien i 2014.

Det næste VM afholdes i Rusland i 2018, og i 2022 bliver det i Qatar.

Et fælles bud fra USA, Mexico og Canada er favorit til at få VM i 2026, da der kun er et andet bud på slutrunden, og det kommer fra Marokko.

Slutrunden i 2026 bliver den første, hvor hele 48 hold deltager.

Ligeså er forventningen i 2030, mens det i dag kun er 32 hold, der kommer med til VM-slutrunden.