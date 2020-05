Sydamerika modtager Fifa-regel om udskiftninger køligt

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) offentliggjorde regelændringen fredag som et forsøg på at undgå træthed blandt spillerne grundet et sammenpresset kampprogram efter coronapausen.

Muligheden for midlertidigt at kunne foretage fem udskiftninger i fodboldkampe vækker ikke just begejstring i Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol).

- Ændringen er overraskende for os, det er ikke foretaget efter konsultation med vores forbund, siger Conmebol-præsident Alejandro Dominguez på Twitter.

Det er dog op til de enkelte ligaer og forbund, om de vil tage reglen i brug, og det skal Conmebol nu til at tygge på.

Alejandro Dominguez fortæller, at Conmebol vil sammensætte et panel af eksperter til at analysere, om det kan være brugbart at anvende regelændringen i de sydamerikanske turneringer såsom Copa Libertadores.

Igennem en årrække har det kun været tilladt at foretage maksimalt tre udskiftninger.

Det forhøjes altså nu til fem, men udskiftninger må kun foretages over tre omgange, så man ikke kan bruge reglen til at trække tiden ud.

Reglen kan tages i brug i de ligaer, der allerede er i gang, og i de ligaer, der har intentioner om at gå i gang for at afslutte den igangværende sæson.

Det er gældende for turneringer, der skal slutte i 2020, men det kan senere blive besluttet, at man også lader regler gælde i turneringer, der skal slutte i 2021.