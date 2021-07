Sydafrikaner holder sig i toppen i britisk golfmajor

Lørdag gik Oosthuizen tredje runde i et slag under par, og det var altså nok til at holde de nærmeste konkurrenter bag sig. Han er nu samlet 12 slag under par.

Amerikanske Collin Morikawa, der ligger nummer to, kom dog lidt tættere på.

Inden tredje runde var han to slag efter Oosthuizen. Efter lørdagens 18 huller er han blot ét slag efter. En anden amerikaner, Jordan Spieth, er nummer tre, tre slag efter Oosthuizen.

Spieth kunne dog have ligget side om side med Morikawa, havde det ikke været for to bogeys på de sidste to huller.

Louis Oosthuizen er i de seneste to majorturneringer blevet nummer to. Han har en enkelt majortitel på cv'et efter sin sejr i netop The Open tilbage i 2010.

Christoffer Bring var som den eneste dansker med i The Open. Han havde kvalificeret sig til den prestigefyldte turnering ved at vinde EM for amatører i juni.

Bring måtte dog pakke golftasken sammen fredag, da han ikke klarede cuttet. Det gjorde den amerikanske golfveteran Phil Mickelson blandt andre heller ikke.

The Open spilles på Royal St. George's Golf Clubs bane i den engelske by Sandwich.