Svømmeunion snupper sportschef fra kano- og kajakforbund

I Dansk Svømmeunion er direktør Merete Riisager "bragende glad" for at tilknytte Robl, der tiltræder 1. december.

Han har både de personlige og de faglige egenskaber, man har været på udkig efter, påpeger hun.

- Han er et menneske med dybde, skarphed og et levet liv, som både atleter, trænere og medarbejdere vil kunne trække på og blive inspireret af - ligesom han har bevist, at han kan skabe sportslige resultater, siger Merete Riisager.

Lars Robl afløser Lars Green Bach, der i august blev præsenteret som generalsekretær i Dansk Skytte Union. Robl ser frem til at starte i sin nye rolle.

- Efter at have observeret svømmeunionen udefra er det min klare opfattelse, at organisationen står et nyt stærkt sted, og jeg ser virkelig frem til at være med til at forstærke det momentum og arbejde henimod nye sportslige succeser med atleterne, mine kolleger og svømmesportens mange øvrige aktører, siger Robl.

Han har været ansat i Dansk Kano og Kajak Forbund siden 2018 og desuden har han været sportspsykolog for FC Midtjylland og Astralis.

- Jeg ved, at jeg kan skabe resultater og få folk til at samarbejde - også under svære forhold. Den knowhow glæder jeg mig til at koble sammen med Dansk Svømmeunions viden og erfaringer.

- Jeg er overbevist om, at den kombination kan løfte niveauet i dansk svømmesport nationalt såvel som internationalt, lyder det fra Lars Robl.