Svømmetrænere siger stop efter uenigheder med forbund

Ifølge forbundet har der på det seneste været dialog med cheftræner Martin Truijens. Her er det blevet klart, at Dansk Svømmeunion og Truijens ikke har det samme syn på rammerne for eliteidræt i Danmark.

Det fortæller direktør i Dansk Svømmeunion, Pia Holmen, i pressemeddelelsen:

- Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen har uden tvivl været med til at skabe flotte resultater for vores bedste svømmere. Men vi ser på nogle punkter forskelligt på, hvordan vores træningsmiljø på NTC skal fungere, siger Holmen.

- Det har fået Martin til at opsige sin stilling. I forlængelse heraf har NTC-træner Mads Bjørn Hansen også valgt at opsige sin stilling. Vi er sammen hen over den seneste uge nået til den konklusion, at det for alle parter er bedst at indstille samarbejdet nu.

Sportschef Lars Green Bach erkender, at timingen ikke er den bedste, da VM løber af stablen i juli.

- Selv om timingen for beslutningen så tæt på VM i Sydkorea ikke er ideel, er det ikke en mulighed at fortsætte med et setup, hvor vi er uenige om, hvordan et træningsmiljø skal fungere.

- Samtidig er vi sikre på, at det på den lange bane er det rigtige at skifte setup på vores Nationale Træningscenter nu, siger Lars Green Bach.

Dansk Svømmeunion arbejder nu sammen med Team Danmark på et nyt setup for NTC.