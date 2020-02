Svømmedirektør stopper efter sag om kritisable forhold

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse, samtidig med at starten gik på et pressemøde hos Kammeradvokaten fredag eftermiddag.

På pressemødet blev en rapport om forholdene for danske elitesvømmere under svømmeunionen præsenteret.

Undersøgelsen blev i 2019 iværksat af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i samråd med Kulturministeriet.

Det skete, efter at DR i foråret 2019 bragte dokumentaren "Svømmestjerner - under overfladen".

I dokumentaren kritiserede nuværende og tidligere svømmere træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 til 2012. I den periode var først Mark Regan og siden Paulus Wildeboer landstræner, mens Lars Sørensen var elitechef.

Elitesvømmerne fortalte blandt andet, at de blev vejet foran hinanden. De offentlige vejninger har ifølge flere elitesvømmere blandt andet ført til spiseforstyrrelser, angst og depressioner.

Over for DR afviste Pia Holmen i april 2019, at hun kendte til metoderne.

- For det første vil jeg sige, det ikke er noget, jeg har haft kendskab til. Det er ikke for at vaske mine hænder, men det er bare for at sige, at havde vi haft kendskab til det her, eller havde jeg fået kendskab til det, så havde vi selvfølgelig sat en stopper for det, sagde Pia Holmen Christensen.