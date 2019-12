Dansk svømning har i 2019 været udsat for hård kritik, fordi miljøet på landsholdet var præget af udskamning og nedladende kommentarer. Nu er endnu en sag kommet frem i lyset. (Arkivfoto)

Artiklen: Svømmechef blev advaret om udskamning uden at gribe ind

En tidligere elitechef i dansk svømning anklages for ikke at have grebet ind over for udskamning af svømmer.

Den tidligere elitechef i dansk svømning Lars Sørensen beskyldes for at være orienteret om kritisable forhold og udskamning af unge svømmere uden at have grebet ind.

Det skriver DR Sporten, som har talt med den tidligere svømmer Joachim Mortensen, der i 2011 oplevede, at den daværende juniorlandstræner, Michael Hinge, udskammede ham og kaldte ham bøsse.

Lars Sørensen blev ifølge DR Sporten orienteret om forholdene på juniorlandsholdet. Men elitechefen greb ikke ind over for juniorlandstræneren.

- Det var hele tiden. Lige fra om jeg gik på en forkert måde, så lavede han fimsede håndled, svømmede jeg forkert, råbte han noget med bøsse. Det var hele vejen rundt.

- Det var alt, jeg gjorde, der var fimset og bøsset. Jeg var ved at udvikle en identitet, og det var langt under bæltestedet, siger Joachim Mortensen til DR Sporten.

Kommentarerne blev for meget for Joachim Mortensen. I lufthavnen på vej til en træningslejr med juniorlandsholdet i 2012 fik den unge svømmer et sammenbrud og tog hjem.

Efter sammenbruddet søgte Joachim Mortensen psykologhjælp, og hans forældre kontaktede Lars Sørensen.

De skrev til elitechefen, at sønnen flere gange havde oplevet, at juniorlandstræneren kaldte ham bøsse.

Lars Sørensen skriver til DR Sporten, at han ikke husker Joachim Mortensen, og om der skulle have været et særligt forhold med ham.

Det er ifølge DR Sporten ikke den eneste gang, at den tidligere elitechef blev gjort opmærksom på anklager om udskamning på juniorlandsholdet.

I 2011 oplevede den dengang 14-årige Sidse Kehlet også at blive udskammet af juniorlandstræneren på en træningslejr i Frankrig.

Også i den sag blev den tidligere elitechef orienteret, viser en mail, som DR Sporten er i besiddelse af. Det skete få måneder efter sagen om Joachim Mortensen.

- Kommentarerne blev mere og mere nedladende. Han ydmygede mig jo foran de andre. Han kaldte mig Fede-Sidse, har Sidse Kehlet tidligere fortalt til DR Sporten.

Michael Hinge skriver til DR Sporten, at han aldrig har kaldt Sidse Kehlet for Fede-Sidse eller Joachim Mortensen bøsse. Han har som træner påtalt, når Joachim Mortensen satte sig uden for fællesskabet, men intet andet.

Svømmeunionens direktør, Pia Holmen, skriver til DR Sporten, at hun ikke kendte til sagerne dengang, men nu har fået bekræftet, at der har været en sag, hvor Michael Hinge kaldte Joachim Mortensen bøsse.

Pia Holmen understreger, at hun er ked af de to sager, der aldrig burde have fundet sted.

Michael Hinge var juniorlandstræner i unionen fra 2005 til 2014. Lars Sørensen var elitechef fra 2003 til 2012. Pia Holmen har været direktør siden 2001.