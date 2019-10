Svitolina udbygger sejrsstime og er klar til semifinale

Ukraineren besejrede Simona Halep i to sæt med 7-5 og 6-3 og har dermed vundet sine første to kampe i gruppen, hvor alle spillere skal spille tre kampe.

Efter to sejre uden at afgive sæt er Svitolina allerede nu sikker på at slutte på en af de to øverste pladser i gruppen og har dermed sikret sig avancement til semifinalen.

Hun vandt turneringen sidste år og er med onsdagens sejr oppe på otte på stribe i sæsonfinalerne.

Svitlolina grundlagde sejren ved at vinde et tæt første sæt, der varede i næsten en time.

Ukraineren lagde hårdt ud og tog de første tre partier, men Halep var ikke rystet og tog sig af de næste tre.

Herefter holdt begge spillere deres serv, indtil Svitolina var foran 6-5. Halep var tvunget til at holde sin serv for at holde sættet i live, men det gik galt for rumæneren, der blev brudt rent og måtte se sættet glide af hænde.

Halep fik chancen for at komme tilbage, da hun brød Svitolinas serv i andet sæt og kom foran 2-1.

Men den regerende mester svarede igen med det samme og brød rumænerens serv på ny til stillingen 5-3.

Herefter kunne Svitolina serve sejren hjem, og selv om Halep havde to breakbolde, stod ukraineren for presset og spillede sig videre i den økonomisk lukrative turnering.

Senere onsdag mødes gruppens to øvrige spillere, Karolína Plísková fra Tjekkiet og Bianca Andreescu fra Canada. Taberen af den kamp er uden chance for at gå videre.