Svitolina slår brite og booker US Open-semifinale

Det blev en realitet, da ukraineren slog Johanna Konta i kvartfinalen i US Open. Briten blev besejret i to sæt med cifrene 6-4, 6-4.

Elina Svitolina kom tirsdag et skridt nærmere sin første grand slam-finale.

Svitolina kan i semifinalen komme til at stå over for Serena Williams, der natten til onsdag dansk tid møder kinesiske Wang Qiang.

De første fire partier i tirsdagens kamp blev vundet af spilleren, der servede. Herefter fulgte tre servebrud i træk - to af dem stod Elina Svitolina for, og så var ukraineren ét skridt tættere på at trække første stik.

Sættet kom lidt efter i hus på sætbold nummer to.

Andet sæt var en tro kopi af første, hvad angår fordelingen af point. De første fire partier blev vundet af serveren efterfulgt af tre brudte server, hvoraf Svitolina lavede to.

Denne gang måtte hun kæmpe en smule hårdere for at vinde sættet - og kampen. Ved stillingen 5-3 havde Svitolina to matchbolde, men Konta holdt stand.

Det var dog en stakket frist for briten. I partiet efter tog Svitolina sejren, første gang hun havde muligheden.