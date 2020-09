Sviatchenko: Vi manglede lige den sidste koldblodighed

FC Midtjylland fik tirsdag aften 0-0 mod Slavia Prag i det første af to opgør i den afgørende playoffrunde i Champions League-kvalifikationen.

Resultatet giver midtjyderne et godt udgangspunkt forud for returopgøret i Herning. Anfører Erik Sviatchenko er også fint tilfreds med resultatet, men ærgrer sig over, at den sidste skarphed manglede.