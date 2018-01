Sviatchenko: Manageren har bedt mig finde en ny klub

26-årige Sviatchenko kom til Celtic for to år siden, og han fik godt med spilletid i sin første sæson.

Nu er han dog et godt stykke tilbage i forsvarshierarkiet, og han er optimistisk omkring muligheden for at finde en god klub at skifte til.

- Der er klubber fra adskillige ligaer, som har kontaktet min agent. Det er attraktive klubber, så jeg ser optimistisk på min fremtid, siger Sviatchenko.

Han er tidligere og bliver nu igen kædet sammen med et skifte til det skrantende mesterhold FC København.

Prisen og hans høje løn er blevet nævnt som en barriere, men ifølge Sviatchenko bør prisen i hvert fald ikke være, som den har været.

- Min transferværdi falder selvfølgelig, jo mindre jeg spiller, siger han og slår fast, at han stadig har masser at byde på.

- Jeg føler, at jeg har udviklet mig meget, og jeg er en langt bedre spiller nu, end da jeg kom til skotsk fodbold.

Sviatchenko spillede i FC Midtjylland, og han håber også, at et skifte i januar kan bringe ham tilbage i landsholdsvarmen.

- Jeg skal have fast spilletid, fordi jeg vil stadig have chancen for at komme til VM i Rusland, lyder det fra Sviatchenko.

- Jeg accepterer, at chancen er lille, men det kan ikke udelukkes, hvis en af de etablerede spillere får en skade.

Celtic-spilleren står noteret for fem landskampe for Danmark.