Jan Andersson fejrer her, at Sverige over to kampe slog Italien og sikrede sig en plads til VM i Rusland for to år siden. Landstræneren har senest været med til at spille Sverige til EM. (Arkivfoto).

Sveriges landstræner: Lad mig blive i jobbet livet ud

Jan Andersson føler en stor tomhed under coronakrisen, hvor Sverige skulle have spillet to EM-testkampe.

Sveriges landstræner kan hedde Jan Andersson i de næste mange år.

Den 57-årige fodboldtræner er så glad for sit arbejde, at han er åben for at blive i jobbet livet ud.

Kontrakten med Sveriges Fodboldforbund udløber efter VM i 2022. Til den tid vil han have siddet i landstrænersædet i mere end seks år, efter at han overtog efter Erik Hamrén i 2016.

- Jeg har et arbejde, som jeg trives fantastisk med, og jeg ser det ikke slutte. Måske kan vi forlænge.

- Det er ikke en fremmed tanke for mig at være landstræner livet ud, siger Jan Andersson til avisen Dagens Nyheter.

Landstræneren, der kaldes Janne Andersson i det svenske, er ligesom mange andre påvirket af den øjeblikkelige coronakrise.

Denne sommer skulle han have styret Sverige ved EM, men det er blevet udskudt til 2021.

I marts var der planlagt to EM-testkampe mod Rusland og Cypern. De blev aflyst på grund af coronapandemien.

- Jeg havde forberedt så meget til den første samling før EM, og så er det som om, at luften er gået ud.

- Det er ikke sådan, at jeg har det dårligt, og man kan ikke sammenligne det med sygdom, men jeg har mine ups-and-downs på grund af den her enorme tomhed, siger han.

Selv om Jan Andersson ikke kan træne med de svenske landsholdsspillere, så bruger han og resten af trænerstaben tiden på at lave instruktionsmateriale, som de kan vise spillerne, når de ses næste gang.

- Vi har 11 klip med fantastisk gode eksempler på, hvordan vi kommer frem til afslutninger på forskellige måder.

- Variationen i vores angrebsspil har udviklet sig hen over året. Der er en bredde i det, vi foretager os, som gør mig glad, når jeg sidder og ser på det, siger han.

Under Jan Anderssons ledelse har Sverige kvalificeret sig til både VM i 2018 og den kommende EM-slutrunde.

På vejen mod VM i Rusland for to år siden slog svenskerne i playoffrunden over to kampe Italien, hvilket betød, at slutrunden blev uden deltagelse af de italienske stjernespillere.