Sveriges fodboldlandshold rejser til Qatar i januar

VM-værterne i 2022 bliver heftigt kritiseret for brud på menneskerettigheder og dårlig behandling af migrantarbejdere under opbygningen af stadioner til slutrunden.

Men Sveriges landstræner, Janne Andersson, forsvarer beslutningen.

- Det giver os gode sportslige forudsætninger, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Vi får spillet på gode stadioner, og jeg tror, at det kan være en fordel at have været der før VM. Havde meterskabet ikke været der, var vi aldrig rejst dertil.

- Der er ingen tvivl om, at vi synes, det er forkasteligt, hvordan de behandler arbejderne på, siger træneren.

Janne Andersson siger videre, at Sveriges fodboldtop vil give Qatar klar besked om, hvad de mener under turen i januar.

- Jeg håber, at dette kan skabe et tryk mod regimet.

I foråret sendte Dansk Boldspil-Union (DBU) et brev til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) med en række opfordringer til, hvad Fifa burde gøre for at øge presset på Qatar.

Det blev fulgt op med et nyt brev til Fifa. Det opfølgende brev blev udformet i samarbejde med de øvrige nordiske fodboldforbund.

Her gjorde forbundene opmærksom på, at det var uacceptabelt, at de reformer, der er vedtaget for at forbedre arbejdstagerrettighederne, ikke blev implementeret ordentligt.

Samtidig ønskede forbundene bedre analyser af dødsfaldene for migrantarbejdere i Qatar.

I slutningen af august kom en ny rapport fra Amnesty International om Qatar.

Det var overvejende ærgerlig læsning, men der var også lyspunkter, der indikerede, at den store fokus på den omdiskuterede VM-vært Qatar forbedrede forholdene en smule for de mange migrantarbejdere i landet, lød det efterfølgende fra DBU-direktør Jakob Jensen.

Rapporten konkluderer blandt andet, at dødsårsagerne blandt migrantarbejdere i den varme ørkenstat ikke undersøges.

Når unge, raske mænd i 20'erne dør, angiver myndighederne dødsårsagen som "naturlig" eller "uspecificeret".

DBU har tidligere meddelt, at det danske landshold ikke vil boykotte VM-slutrunden, selv om forbundet er uenig i beslutningen om at placere VM i Qatar.

I Norge har boykot været på tale, men det blev i stedet besluttet at satse på dialog og fremlægge krav til Qatar.