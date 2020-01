Sverige slår Polen og er videre ved håndbold-EM

Før kampen stod det klart, at Slovenien allerede var videre som gruppeetter, og medmindre svenskerne led et tocifret nederlag til Polen, ville svenskerne blive nummer to i gruppe F.

Polen havde tabt sine to første kampe ved EM, men polakkerne virkede opsatte på i det mindste at få point inden hjemrejsen.

Efter en stærk periode midt i første halvleg opbyggede Polen et forspring på tre mål, men det blev sløset væk i den sidste del af første halvleg, så svenskerne kunne gå til pause med en føring på et enkelt mål.

Efter lidt stillingskrig fik Sverige overtaget på måltavlen midt i anden halvleg, og føringen gik i løbet af få minutter fra et til fem mål.

Lidt spænding kom der dog i Göteborg, da Polen sent i kampen havde muligheden for at reducere føringen til et enkelt mål, men mislykkedes.

Det svenske mandskab sætter nu kursen mod Malmø, hvor mellemrunden skal afvikles. Det er samme mellemrunde, som Danmark skal forsøge at kvalificere sig til onsdag.

Tirsdag aften sikrede Norge, at holdet starter samme mellemrunde med to point, da det lykkedes at besejre Portugal i gruppefinalen i gruppe D. Norge vandt 34-28.

I gruppe B sikrede Tjekkiet sig avancement til mellemrunden ved at slå Ukraine med 23-19 i Wien.