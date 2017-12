Sverige anker: Ønsker Danmark straffet hårdere

Danmarks fodboldlandshold for kvinder risikerer at blive straffet hårdere end først antaget for udeblivelsen fra VM-kvalifikationskampen mod Sverige i oktober.

Det svenske forbund ønsker således, at Danmark bliver straffet hårdere, skriver SvFF på sin hjemmeside.

- Vi mener ikke, at sanktionerne står i proportion med bruddet på reglerne, siger generalsekretær Håkan Sjöstrand.

Det er nu op til Uefas appeludvalg at vurdere, om straffen skal ændres. En eventuel ny straf kan ankes til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Dansk Boldspil-Union så sig nødsaget til at melde afbud til kampen som følge af konflikten med landsholdsspillerne og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale.

Det svenske forbund kommer ikke ind på, hvordan man ønsker Danmark straffet, men ønsket kunne være at få Danmark udelukket fra kvalifikationsturneringen, hvilket var nævnt som en sanktionsmulighed.

I det tilfælde ville Sveriges fodboldkvinder med meget stor sandsynlighed kvalificere sig direkte til VM i 2019.

- Uefa har dømt korrekt ved at komme frem til den konklusion, at Danmark overtrådte de gældende regler. På den anden side står sanktionen ikke i proportion med regelbruddet, siger Håkan Sjöstrand.

- Vi mener, at beslutningen efterlader en dør åben for, at et forbund i fremtiden kan gøre det samme som Danmark. Det er afgørende for al fodbold - hvad enten det er for damer eller herrer - at denne dør er lukket, siger Sjöstrand.

Han henviser til, at der kan opstå en situation, hvor et hold kan drage nytte af et nederlag på 0-3 og derfor have fordel af at melde afbud til en kamp.

Som eksempel nævner han over for TT, at Sveriges herrelandshold i den afsluttede VM-kvalifikation kunne have meldt afbud, da holdet i sidste gruppekamp skulle undgå et nederlag på mindst syv mål mod Holland for at sikre andenpladsen i gruppen, der gav adgang til playoff om en VM-billet.

I interviewet med nyhedsbureauet vil Sjöstrand ikke komme med et bud på en konkret sanktion.

- Om det skal være en udelukkelse eller hårdere bødestraf, vælger vi at overlade til den næste instans, siger generalsekretæren.

Danmarks kvindelandshold har siden løst konflikten med DBU og var også i aktion i kvalifikationen få dage efter afbuddet, da blev til sejr på 4-0 ude over Kroatien. Ved den lejlighed spillede holdet på en midlertidig aftale.