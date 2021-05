Svenssons mission lykkes: Mainz overlever i Bundesligaen

Rivalerne i nedrykningsstriden fra Werder Bremen og Bielefeld endte nemlig begge uden sejre. Hvis bare én af de to ikke havde vundet, havde Mainz' overlevelse også været en realitet.

Her blev det nemlig en kendsgerning, at Bo Svenssons mandskab får en sæson mere i den tyske fodboldliga.

Lørdagens resultater betyder, at Mainz har fem point ned til 16.-pladsen, der sender indehaveren ud i en playoffkamp mod et hold fra 2. Bundesliga om en plads i den bedste række. Da Bielefeld og Werder Bremen - som ligger nummer 15 og 16 - kun mangler at spille en enkelt kamp i denne sæson, er Mainz altså i sikkerhed.

Fans af Mainz sender formentlig en venlig tanke eller to til Bo Svensson, efter at overlevelsen er blevet en realitet.

Mainz lå til nedrykning, da danskeren overtog cheftrænerposten i klubben i januar, men siden da har holdet vundet otte kampe, spillet seks uafgjort, tabt fire og altså nu sikret overlevelse.

Søndag skal Svenssons tropper møde Borussia Dortmund, der med en sejr kan sikre en plads i top-4 og dermed deltagelse i Champions League i næste sæson.