Svenssons Mainz tager stor skalp og slår tophold

Men det fik danskeren ændret på, da hans hold, som ligger i den tunge ende af Bundesligaen, tog en yderst overraskende og vigtig sejr på 3-2 over titeludfordrerne fra RB Leipzig.

Bo Svensson har fået en blandet start som cheftræner for Mainz med kun et enkelt point i tre kampe.

Svenssons hold var bagud to gange, men kom i begge tilfælde tilbage i kampen.

Leipzig, som var uden en skadet Yussuf Poulsen, satte sig ellers tungt på spillet i den indledende fase af lørdagens kamp.

Det tidlige overtag blev allerede udnyttet efter et kvarter, da holdets forsvarsspiller Tyler Adams fulgte op på et drøn fra Marcel Sabitzer, der ramte undersiden af overliggeren.

Adams kunne således trille returbolden forbi Robin Rentner i målet.

Bo Svenssons tropper fik dog gang i sit spil, og det resulterede i flere fine chancer.

Først fik Mainz-forsvarer Moussa Niakhate udlignet, da Leipzigs målmand Peter Gulacsi fumlede med bolden i det lille felt efter et indlæg.

Kort efter fik Leipzig scoret til 2-1, men samme Niakhate fik endnu en gang bragt balance i regnskabet kort før pause - endnu en gang efter en dødbold.

Dermed kunne Bo Svensson og tropperne gå til pause ved stillingen 2-2. Og hvad end danskeren fortalte sine spillere i pausen, så ud til at virke.

Fem minutter inde i anden halvleg tog Danny da Costa, som skiftede til Mainz fredag på en lejeaftale, en lang tur ned ad højre side, hvor han akkurat nåede at få lagt bolden ind mod forreste stolpe.

Gulacsi var klar til at gribe bolden, men Mainz' Leandro Barreiro var hurtigere, og derfor kunne han fra en skarp vinkel snitte bolden i mål.

Leipzig formåede aldrig for alvor at svare igen på Mainz' føringsmål, og derfor endte kampen 3-2 til hjemmeholdet.

Bo Svensson kan altså glæde sig over sin første sejr i trænersædet.

Selv om sejren ikke bringer Mainz længere op i tabellen, må den alligevel varme lidt efter en stime på ni kampe uden sejr i Bundesligaen.

Holdet indtager 19.-pladsen med 10 point.

I en af ligaens øvrige kampe fik danske Marcus Ingvartsen en hovedrolle med et mål og et brændt straffespark. Hans hold Union Berlin endte dog med at tabe kampen 1-2 til Augsburg.

Imens smed Leverkusen vigtige point i topstriden, da de hjemme tabte med 0-1 til Wolfsburg. Det betyder, at holdet indtager tredjepladsen - syv point efter Bayern München, der har en kamp i hånden.