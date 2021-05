Svensson har skabt Bundesligaens mest formstærke hold

Hvis det lykkes at få fuldt udbytte mod hovedstadsholdet vil cheftræner Bo Svenssons Mainz-mandskab, der i januar indtog sidstepladsen, slå et hul på otte point til nedrykningsstregen.

Med en hjemmesejr mandag over Hertha Berlin kan Mainz tage et stort skridt mod overlevelse i Bundesligaen.

Den store forvandling fra bundprop til midterhold er sket, efter at danskeren kom til klubben i begyndelsen af året.

- Vi er ikke helt sikre på at blive oppe selv med en sejr, så vi gør klogeligt i ikke at spekulere i de her scenarier.

- På et tidspunkt var vi håbløst bagefter de andre hold - vi havde både otte og ti point op - så vi skal ikke bekymre os om, hvor sæsonen kan ende henne, men i stedet have 100 procent fokus på os selv.

- Det er sådan, vi har gjort det, siden jeg kom, siger Bo Svensson til Ritzau før kampen mod Hertha Berlin.

I de seneste syv ligakampe har Mainz hentet 17 point, hvilket gør Svenssons mandskab til det mest formstærke i Bundesligaen i den periode.

Senest vandt Mainz med 2-1 over ligaens førerhold fra Bayern München, og selv om alt lige nu går forrygende for Svensson og hans spillere, så kræver det konstant fokus på de små ting at holde fast i succesen.

- Vi skal bringe det samme mod Hertha, som vi har bragt i størstedelen af den tid, jeg har været her. Og det er ikke nogen selvfølge, at vi kan det, siger Svensson.

Mainz indtager en øjeblikkelig 12.-plads i Bundesligaen med 34 point og en afstand på fem point til nedrykningsstregen.

Holdene i bundregionen har dog spillet et forskelligt antal kampe. Mandagens modstander fra Hertha Berlin er det hold i ligaen, der mangler at afvikle flest kampe - nemlig seks - før sæsonen er slut.

Hertha Berlin ligger i øjeblikket til nedrykning på 17.-pladsen med 26 point.

Mandagens opgør mellem Mainz og Hertha Berlin har kampstart klokken 18.