Svensker sender Harder og Wolfsburg i CL-finale

Svenskeren Fridolina Rolfö blev matchvinder, da hun prikkede bolden i mål i det 58. minut.

Finalemodstanderen bliver fundet onsdag i et rent fransk opgør mellem Lyon og danskerklubben Paris Saint-Germain.

Barcelona har kun sig selv at takke for, at holdet ikke er i finalen efter at have formøblet flere store chancer.

I første halvleg havde Barcelona et solidt overtag i lange perioder. Spanierne havde i hvert fald succes med at kombinere sig rundt om et passivt Wolfsburg-forsvar, men det kneb med at få lavet den afgørende aflevering eller med at få kvalitet nok i afslutningerne.

Det sidste kendetegnede også Harder og co. i første halvleg.

I begyndelsen af anden halvleg havde begge hold tilløb til at få åbnet målscoringen, inden Wolfsburg gjorde det.

Barcelona-nordmanden Caroline Graham Hansen kom alene igennem mod sine gamle holdkammerater, men i stedet for at afslutte på sin friløber forsøgte hun at spille bolden på tværs. Det mislykkedes, og en stor chance var forspildt.

Kort efter var Pernille Harder på spil i den anden ende, men danskeren fik ikke afsluttet ordentligt på en ellers god mulighed.

Generelt havde hun svært ved at leve op til sit spil fra kvartfinalen, hvor hun var en konstant trussel og scorede fire gange i sejren på 9-1 over Glasgow City.

Trods Harders misser kom Wolfsburg i front i den første fase af anden halvleg. Efter lidt panik og et saksespark i Barcelonas felt dumpede bolden ned for fødderne af Fridolina Rolfö, og svenskeren scorede sikkert.

Barcelona havde flere gode muligheder for at udligne, men holdets afslutninger lod meget tilbage at ønske.

I finalen kan der blive tale om et danskeropgør.

PSG har Nadia Nadim og Signe Bruun i truppen - sidstnævnte blev helten med det afgørende mål i kvartfinalen mod Arsenal.

Danskerløse Lyon må dog påtage sig favoritværdigheden i den semifinale. Holdet har vundet Champions League de seneste fire sæsoner og besejrede PSG i den franske pokalfinale tidligere i august.

Tidligere i denne sæsons bankede Lyon danske Fortuna Hjørring med samlet 11-0 i ottendedelsfinalen. Samme runde blev også endestation for Brøndby i Champions League.