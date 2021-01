Svensker overrasker med ny sejr i Tour de Ski

Lørdag vandt hun også 2. etape af Tour de Ski, da hun tilbagelagde 10 kilometer i schweiziske Val Müstair lidt under et sekund hurtigere end de nærmeste forfølgere i massestarten.

Mens fredagens sejr på sprintdistancen var ventet for den 21-årige svensker, der sidste år vandt World Cuppen på sprintdistancen, var hun ikke levnet mange muligheder for succes lørdag.

Før lørdagens triumf havde Linn Svahn aldrig været på podiet i et World Cup-løb på den distance.

- En gang skal jo være den første, og nu har jeg også en distancesejr, så det føles rigtig godt. Jeg har før følt, at jeg har haft muligheder på distancen, men jeg troede ikke, at min første sejr skulle komme allerede nu. Det har været en god start på året, siger hun ifølge NTB.

Russeren Yulia Stupak blev nummer to, mens amerikaneren Jessica Diggins blev nummer tre. De var henholdsvis 0,7 og 0,8 sekunder efter svenskeren.

I 2019/20-udgaven af Tour de Ski løb vintersportsstjernen Therese Johaug med sejren hos kvinderne, men hun stiller ikke op i år. Norge har undladt at deltage på grund af frygten for at blive smittet med coronavirus.

Tour de Ski varer frem til og med 8. etape, som afvikles 10. januar.