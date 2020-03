Svenske bandy-ligaer går mod strømmen og afvikler finaler

Mens stort set al professionel sport i hele verden er udskudt eller aflyst på grund af udbruddet af coronavirus, blev finalerne i de svenske mesterskaber i bandy for både herrer og damer nemlig afholdt.

Det Svenske Bandyforbund havde således valgt at gå imod strømmen og afvikle slutspillet i begge ligaer. Ganske vist for tomme tribuner, men altså med 22 spillere i aktion på en bane af is, der i størrelse kan sammenlignes med en fodboldbane, på samme tid.

Damerne lagde ud. Her mødte Västerås og Skutskärs hinanden. Førstnævnte vandt efter at have vendt 1-3 til 4-3 i kampens afslutning. Sejrsmålet blev lavet i de sidste sekunder.

Senere lørdag gjaldt det så herrernes finale - en dyst mellem Edsbyns og Villa Lidköping. Her endte Edsbyns med pokalen efter en sikker sejr på 5-1.

Generelt har svenskerne en mere afslappet tilgang til afviklingen af sportsarrangementer midt i coronaudbruddet. Lørdag løb en lang række testkampe i fodbold også af stablen. Blandt andre var Allsvenskan-klubben Häcken i aktion.

Den bedste svenske fodboldrække skulle have begyndt i starten af april, men er lige som så mange andre ligaer rundt om i verden blevet sat på pause.

Lørdag lød det ligeledes fra det svenske nyhedsbureau TT, at Det Svenske Ridesportsforbund ikke har nogen planer om at aflyse eller udskyde stævner eller konkurrencer på grund af udbruddet af coronavirus.

Ifølge det svenske magasin Ridsport er Sverige det eneste land i Europa, hvor al ridesport fortsætter som normalt, skriver TT.

I Sverige har myndighederne forbudt forsamlinger på mere end 500 mennesker for at mindske spredningen af coronavirus.