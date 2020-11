Svensk trænervikar er skuffet over få trusler mod Danmark

Det skuffer Sveriges vikarierende fodboldlandstræner, Peter Wettergren, at svenskerne ikke var i stand til at true det danske mål mere i onsdagens testkamp på Brøndby Stadion.

I den næsten nerveløse kamp var der kun få gange brug for, at debuterende Oliver Christensen i det danske mål måtte på arbejde, og det er Peter Wettergren ikke tilfreds med. Det siger han på et pressemøde efter kampen.