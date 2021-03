Svensk stangspringer snupper EM-guld og slår rekord

Svenskeren nåede op over højden 6,05 meter, og det var mere end nok til at vinde konkurrencen og også akkurat nok til at sætte mesterskabsrekord.

Duplantis indledte EM med at springe 5,60 meter, dernæst 5,80 og 5,85. Det var allerede mere end de nærmeste rivaler, og så var resten soloshow.

Barren blev sat op på 6,05 meter, så Duplantis kunne få muligheden for at slå mesterskabsrekorden ved indendørs EM. Det klarede han i andet forsøg.

Dernæst røg barren op på 6,19, så han havde mulighed for at slå sin egen verdensrekord på 6,18.

Men tre forsøg senere sluttede festen med nedrivninger og mislykkede forsøg for 21-årige Duplantis, der er født i USA.

Nummer to i stangspring blev franskmanden Valentin Lavillenie, som nåede op over højden 5,80 meter. Bronzen tog polakken Piotr Lisek sig af.

I en af de andre discipliner vandt den 20-årige norske løber Jakob Ingebrigtsen guld på 3000 meter, og han forsvarede dermed sin titel fra seneste EM.

Jakob Ingebrigtsen vandt også guld på 1500 meter i fredags.

- Det betød meget for mig. Mit mål ved disse mesterskaber var at forbedre min præstation fra for to år siden, og det betød, at jeg skulle vinde to gange guld.

- Ved OL i Tokyo går jeg primært efter 1500 meter. Olympisk guld er noget, jeg har stræbt efter, siden jeg var lille, siger nordmanden.