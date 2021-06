Svensk landstræner forsvarer defensiv taktik i spansk varme

- Spanien på udebane er en af de sværeste udfordringer, du kan stå over for. Skal vi spille op med denne type af modstander, findes der ingen anden måde at gøre det på.

- Samlet set var det en god kamp. Vi kunne have tabt den, men vi kunne også have vundet den, siger landstræneren.

Han hæfter sig især ved, at spillerne mod Spanien så ud til at have lært af holdets store udebanenederlag til Frankrig, Portugal og Kroatien i sidste års Nations League-kampe.

- Vi mødte denne type modstander sidste efterår og var naive. Dengang tabte vi en masse bolde og blev straffet. Det har vi fået vasket væk, siger Andersson.

Det overraskende resultat, der kom i hus i over 30 graders varme i Sevilla, betyder, at Sverige nu formentlig bare skal vinde en af holdets sidste to kampe mod Polen eller Slovakiet for at gå videre fra gruppe E.

Lige som Janne Andersson forsvarer Spaniens landstræner, Luis Enrique, også sin taktik efter kampen, hvor hjemmeholdet havde bolden 85 procent af tiden i løbet af de 90 minutter.

- Vi var klart det bedste hold. Modstanderen forsøgte at forsvare sig, og vi kontrollerede kampen fuldstændigt.

- Vi havde chancerne til at vinde kampen. Det, der gik galt, var, at vi ikke udnyttede de chancer, siger han ifølge Reuters.

Spanien møder lørdag Polen, mens Sverige fredag møder Slovakiet.