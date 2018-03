Svensk landstræner: Ibrahimovic er ikke et emne til VM

Den 36-årige angriber, der har vundet prisen som årets svenske fodboldspiller 11 gange, sagde farvel til landsholdet efter EM-slutrunden i Frankrig i 2016, hvor det blev til en sidsteplads i gruppespillet og et skuffende exit.

Men efter at Sverige sikrede sig billetten til VM-slutrunden i Rusland, har Manchester United-angriberen ved flere lejligheder snakket om muligheden for at vende tilbage til landsholdet.

- Ingen spillere lukker døren for VM. Jeg savner landsholdet. Når man har spillet for landsholdet i 20 år, og man ikke er der mere, og man kan se holdet spille videre, så er det hårdt, sagde angrebsveteranen tidligere på måneden.

Den store angriber har scoret 62 mål i 116 for de gule og blå. Det har ingen gjort bedre.

Hvorvidt det bliver til flere end det, vil landstræneren dog ikke helt udelukke.

Men Janne Andersson har ikke hørt noget nyt fra angriberen og går derfor ud fra, at Ibrahimovic' beslutning om at stoppe på landsholdet står ved magt.

- For mig er situationen den samme. Hvis man har sagt nej, så forholder jeg mig til det. Hvis han har ændret mening, går jeg ud fra, at han henvender sig til mig, siger Andersson.

Zlatan Ibrahimovic kæmper for at komme i form, efter at han i april sidste år fik en slem skade, og han har kun spillet 187 minutter for Manchester United i sæsonen.

Men han forventer ikke, at det bliver et problem at vende tilbage, hvis han selv ønsker det.

- Jeg tror ikke, at nogen behøver at ringe til nogen. Hvis jeg ønsker at være der, så er jeg der, sådan er det. Når jeg igen kan gøre det, jeg ønsker, kan jeg tænke over det, sagde Ibrahimovic tidligere i marts.