Svensk klub sætter afspærring op efter smugkig fra fans

Den svenske fodboldklub Mjällby har valgt at opstille afspærring ved sit stadion for at forhindre nysgerrige tilhængere i at dukke op.

Det oplyser klubchef Fredrik Danielsson.

I Sverige er der forbud mod at samles mere end 50 mennesker på grund af det igangværende udbrud af coronavirus. Derfor er det heller ikke tilladt for tilskuere at overvære fodboldkampe på stadion.