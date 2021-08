Louise Sand - i dag Loui Sand - ses her i aktion for Sveriges håndboldkvinder under EM i 2018. Fremover skal hun spille i Allsvenskan.

Svensk håndboldspiller får herrekontrakt efter kønsskifte

Den svenske håndboldspiller Loui Sand har fået en professionel kontrakt med Kärra HF fra Sveriges næstbedste håndboldrække på herresiden.

Det sker lidt over to år efter, at Loui Sand, som dengang hed Louise Sand, indstillede sin professionelle håndboldkarriere på kvindesiden og skiftede køn, fordi hun følte sig som en mand i en kvindekrop.

- Det her er et bevis på, at os transseksuelle også har en plads i idrætten, siger han til Aftonbladet efter at have fået en kontrakt med Kärra fra udkanten af Gøteborg.

- Det her kunne jeg overhovedet ikke have forestillet mig for tre år siden. Aldrig, aldrig, aldrig. Det er en bekræftelse for mig selv, at jeg har kæmpet, og at det har givet afkast.

Som ungdomsspiller optrådte Loui Sand også for Kärra, men på klubbens kvindehold.

Fløjspilleren nåede at spille over 100 landskampe for Sverige på kvindesiden og var med ved EM i december 2018 før karrierestoppet i januar 2019.

Nu skal Loui Sand begå sig i den samme sport, men under et hårdere fysisk pres.

- Den største udfordring er at have kræfter til at stå imod med. Der kommer til at være mange dueller, og jeg kommer til at få meget ondt, siger Loui Sand.

Den 28-årige håndboldspiller har rødder i Sri Lanka.