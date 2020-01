Svensk golfspiller jerner derudaf og sætter tidsrekord

Før sidste runde af Dubai Desert Classic lå han på sidstepladsen af de spillere, der havde klaret cuttet, og da han var uden nogen chance for en topplacering, besluttede han sig for at komme i overskrifterne på anden vis.

I løbet af bare 96 minutter gik - eller nærmere løb - han de 18 huller, og det var 23 minutter hurtigere end den hidtil hurtigste runde på European Tour.

Som en del af Sebastian Söderbergs store plan havde han broren Jesper som caddie.

- Jeg tænkte på det i går, og det var vigtigt at få min bror til at bære min golfbag, for han havde det vigtigste job, han løb næsten konstant.

- Han sagde til mig i morges, at han var meget begejstret for idéen, så vi blev enige om, at vi ville gøre det, siger Sebastian Söderberg til AFP.

Han fortæller, at når han skulle slå ud på et par-3-hul, fik han en kølle i hånden, mens hans bror omgående tog golftasken på ryggen og satte kursen mod green, så de kunne spare tid.

Da et ulige antal spillere skulle ud på banen søndag, gik svenskeren runden alene, hvilket muliggjorde rekorden.

Den 29-årige svensker endte med at gå runden i tre slag over par. Det matchede hans runde i fredags og var sågar bedre end hans runde lørdag.

- Jeg har kæmpet med mit spil de sidste to dage, så jeg regnede ud, at det næppe ville skade mig, hvis jeg begyndte at løbe mellem slagene og ikke tænkte så meget.

- Tre slag over par er ret godt gået, når man tænker på, at jeg ikke ramte en eneste fairway, siger han.

Han kunne tilmed glæde sig over at slippe væk fra sidstepladsen, da englænderen Aaron Rai gik en meget værre runde.

De svenske brødre kommer dog næppe til at jagte en endnu hurtigere runde. I hvert fald ikke hvis det står til brormand Jesper, der spunsede rundt med køllerne.

- Det var sjovt, men jeg kommer aldrig til at gøre det igen. Jeg har faktisk ingen idé om, hvor mange slag han brugte. Jeg talte slet ikke, siger en svedende Jesper Söderberg.

På PGA Touren blev amerikaneren Wesley Bryan i 2017 noteret for en runde på 89 minutter.