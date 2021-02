Svensk golflegende slutter bagest i kortvarigt comeback

Det blev ikke til noget storslået comeback for Annika Sörenstam, da den pensionerede golfstjerne for en kort bemærkning var tilbage i aktion på LPGA Touren denne weekend.

Svenskeren, der stoppede karrieren i 2008, endte i samlet 13 slag over par, tre mere end den næstsidste.

Lidt bedre gik det for de to danskere Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen.

Madsen sluttede i tre slag under par på en delt 31.-plads, mens Larsen endte med at bruge fire slag mere, hvilket resulterede i en delt 48.-plads.

Den danske golfduo lå ellers begge i top-5 efter første runde torsdag, men blev hægtet af i topstriden fredag og lørdag.

Amerikanske Nelly Korda vandt efter at have gået de fire runder i samlet 16 slag under par.

Gainbridge LPGA blev spillet, i hvad der nærmest kan betegnes som Annika Sörenstams baghave nær Orlando i Florida.

Svenskeren har op til turneringen sagt, at netop turneringens placering var en af de primære årsager til, at hun stillede op. Sörenstam har samtidig afvist, at der er tale om et større comeback.

Den pensionerede golfstjerne har 94 turneringssejre på cv'et, heriblandt ti majortitler. Hun anses for at være en af de bedste kvindelige golfspillere nogensinde.