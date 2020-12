Et gult kort - her i forbindelse med en superligakamp - er omdrejningspunktet i en sag om matchfixing i svensk fodbold.

Artiklen: Svensk fodboldspiller er anklaget for matchfixing

Svensk fodboldspiller er anklaget for matchfixing

En tidligere Elfsborg-spiller modtog en stor sum penge efter at have fået et gult kort i en Allsvenskan-kamp.