Svensk fodboldklub fratager allsvenskanklub elitelicens

Ifølge fodboldforbundet lever Östersund "ikke op til elitelicenskriteriernes økonomiske forudsætninger for fortsat drift i hele det kommende år".

Allsvenskanklubben Östersund får frataget elitelicens for næste sæson.

For at opnå licens må en klub ikke have haft gæld til spillere, skattemyndigheder, andre klubber, fodboldforbundet eller det lokale forbund fra august i år.

For nylig blev den tidligere bestyrelsesformand for klubben Daniel Kindberg idømt tre års fængsel for grov økonomisk kriminalitet.

Klubben er i store økonomiske problemer og har på det seneste appelleret til offentligheden om at støtte, så klubben i den nærmeste fremtid kan betale gæld af til det svenske skattevæsen.

Ifølge Östersund selv mangler der lige under ti millioner svenske kroner svarende til knap syv millioner danske kroner for at redde klubben.

Men ifølge Östersunds pressechef, Niclas Lidström, er klubben ikke enig i beslutningen om fratagelsen af licensen.

Fratagelsen vil ifølge fodboldforbundet betyde, at Östersund tvangsnedrykkes til Superettan, landets næstbedste fodboldrække.

Östersund imponerede stort, da klubben i sæsonen 2017/18 gik videre fra gruppespillet i Europa League. Svenskerne røg siden ud til Arsenal i 16.-delsfinalen trods en sejr på Emirates Stadium.

I den forgangne sæson blev Östersund nummer 12 i den svenske liga.