Svensk fodbold går imod retningslinjer og vil spille kampe

Fodboldforbundet skriver således i sine retningslinjer, at det er i orden at spille kampe og have fysisk kontrakt, hvilket er det stik modsatte, af hvad Det Svenske Idrætsforbund (RF) anbefaler.

Det Svenske Fodboldforbund vil ikke bøje sig for de anbefalinger, landets idrætsforbund er kommet med under coronakrisen.

Det skriver TT.

- De har lavet deres egen bedømmelse, siger RF-formand Björn Eriksson.

Står det til RF, bør man ikke spille kampe eller have fysisk kontakt under træning. Man må gerne træne - uden fysisk kontakt - men ikke spille kampe.

Björn Eriksson understreger dog over for Göteborgs-Posten, at det er op til hvert forbund at bestemme, hvor grænsen går.

- De (fodboldforbundet, red.) har vurderet, at der godt må være kontakt. Jeg finder ingen anledning til at kommentere yderligere på det, siger Eriksson.

- Det ville være forfærdeligt, hvis en enkelt person skulle bestemme, hvad 71 specialforbund skal gøre.

Sverige har generelt haft en mere afslappet tilgang til coronaudbruddet, end den man oplever i Danmark.

De seneste par weekender er et hav af testkampe i fodbold eksempelvis blevet spillet, ligesom grænsen for, hvor mange personer, der må være samlet, er højere end herhjemme.

Den bedste svenske fodboldrække skulle have begyndt i starten af april, men er lige som så mange andre ligaer rundt om i verden blevet sat på pause.