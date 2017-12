Svensk bokser vågner efter to ugers kunstigt koma

Den svenske bokser Erik Skoglund, der blev ramt af en hjerneblødning under en træning 8. december, er vågnet igen efter at have været lagt i kunstigt koma. Nu trækker han igen vejret uden hjælp.

- Erik Skoglund er vågen, og han reagerer på ting, efter at han er taget ud af kunstigt koma.

- Med tanke på at hævelsen i hans hjerne var betragteligt reduceret, indledte lægerne tirsdag processen med at vække Erik, og de er meget glade for resultaterne, skriver Nisse Sauerland på det sociale fotomedie Instagram.

Skoglund følte sig utilpas under en træning, og i al hast blev han fragtet til sygehuset. Kort efter ankomsten blev han opereret for en blødning i hjernen. Siden blev han flyttet til en akutafdeling på et sygehus i Stockholm.

- De mest livstruende faser af rehabiliteringen af nu ovre, skriver Nisse Sauerland.

Erik Skoglund vil fortsat blive testet af lægerne de kommende dage.

Tidligere var det planlagt, at 26-årige Skoglund skulle møde briten Rocky Fielding i London 17. december.

Kampen blev dog siden droppet, fordi hovedkampen mellem David Haye og Tony Bellew ved samme begivenhed blev aflyst.

De fleste af Skoglunds 27 professionelle kampe er blevet bokset i Danmark. Han har vundet 26 kampe og tabt én.