Svensk angrebskomet redder Juventus fra nederlag

Med det ene point er Juventus placeret på femtepladsen med ni point efter fem kampe. Under træner Andrea Pirlo er det kun blevet til to sejre i de fem første ligakampe.

Juventus snublede for anden kamp i træk i den italienske Serie A, da det forsvarende mesterhold søndag aften spillede 1-1 hjemme mod Verona.

Verona, som forsvarede sig særdeles godt søndag aften, har otte point på ottendepladsen.

Det var den indskiftede svenske offensivspiller Dejan Kulusevski, som reddede et enkelt point til Juventus.

Kulusevski kom ind efter en times spil, hvor spillet ikke havde kørt for Juventus. Torino-mandskabet var igen uden Cristiano Ronaldo, der er i isolation efter en positiv coronatest.

Men svenskeren var med til at ændre udtrykket i hjemmeholdets offensiv, som pludselig sprudlede i de sidste 20-25 minutter.

Álvaro Morata spillede bolden ud til Kulusevski, som tog et par træk ind i banen og med en flad afslutning udlignede til 1-1 efter 78 minutter.

I første halvleg havde Veronas angriber Andrea Favilli, der har en fortid i Juventus, scoret til 1-0 for det gæstende hold.

Juventus skød på træværket to gange i løbet af kampen. I første halvleg bragede Juan Cuadrado bolden på overliggeren.

I anden halvleg ramte Paulo Dybala overliggeren med et skudforsøg på kanten af feltet.

Trods et massivt pres i det sidste kvarter og et hav af chancer lykkedes det ikke Juventus at score yderligere.

Morata, der havde flere gode chancer i løbet af kampen, fik også en chance i overtiden, men spanieren headede lige på Veronas målmand.

Juventus-stopperen Leonardo Bonucci tog sig til baglåret og udgik efter 75 minutter. Det tegner ikke godt for Bonuccis deltagelse i onsdagens Champions League-kamp hjemme mod FC Barcelona.

Tidligere søndag spillede Parma 2-2 hjemme mod oprykkerne fra Spezia.

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius spillede hele kampen for Parma, og han fremtvang et straffespark i overtiden.

Det udnyttede Parmas midtbanespiller Juraj Kucka til at udligne til slutresultatet 2-2.

Napoli vandt 2-1 ude over Benevento, efter at napolitanerne havde været bagud 0-1. Napoli indtager andenpladsen i Serie A med 11 point efter 5 kampe.

AC Milan, der mandag tager imod AS Roma, topper tabellen med 12 point efter 4 kampe.