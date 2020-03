Svensk OL-guldvinder går fra langrend til skiskydning

Mens de fleste sportsmedier verden over bruger det meste af spaltepladsen på at skrive om aflyste begivenheder, så har langrendsstjernen Stina Nilsson givet de svenske medier noget andet at skrive om.

Søndag bekræfter Det Svenske Skiforbund, at Nilsson dropper langrendssporten for i stedet at satse på en karriere som skiskytte.