Svan så guldtriumf fra bænken: Jeg vidste den var gal

Fløjspilleren gik ud til behandling, men der var intet at stille op, og i stedet måtte han bide negle, mens holdkammeraterne sikrede håndboldlandsholdet den anden VM-triumf i træk.

Lasse Svan var med det samme klar over, at hans VM-finale var overstået, da han mærkede et stik i den ene lægmuskel tidligt i kampen mod Sverige.

- Anja (Greve, fysioterapeut, red.) sagde med det samme, da hun fik fingrene i det, at der var en fibersprængning. Det var meget tungt, lige da det skete, for jeg kunne godt mærke, at den var gal.

- Men det ville ikke nytte noget, at jeg sad derude og hang med hovedet og trak energi ud af de andre. Så for mit vedkommende handlede det bare om at bakke drengene op, siger Lasse Svan.

Veteranens uheld var en slem streg i regningen for det danske hold. For med Johan Hansen ude af truppen var der ikke en naturlig højrefløj, som kunne komme ind som erstatning.

I stedet måtte holdet køre sejren hjem med Mathias Gidsel som nødløsning på fløjen, mens Svan nervøst måtte kigge på.

- Det var selvfølgelig meget nervepirrende. Sådan er det jo, når man sidder derude uden indflydelse på det. Men jeg er så glad for det og stolt af, hvordan de håndterede situationen.

- Havde vi tabt kampen, så havde jeg været fuldstændig ødelagt. Men nu er jeg bare lykkelig for, at det gik alligevel. Jeg er ligeglad med, hvem der spiller og laver mål. Bare vi vinder kampene, siger Lasse Svan.