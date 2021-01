Svan før fjerde VM-finale: Det havde jeg aldrig troet

Sammen med Niklas Landin og Mikkel Hansen står han som ansigtet på det danske landsholds optur gennem det seneste halvandet årti.

- Det havde jeg aldrig nogensinde troet, at jeg skulle opleve. Det har været vildt. Og at vi nu har chancen for at vinde VM igen, betyder meget for os allesammen.

I mange år stod han i skyggen af Hans Lindberg på højrefløjen, men Svan var alligevel en del af holdet i finalerne i 2011 og 2013.

Begge endte med nederlag til henholdsvis Frankrig og Spanien. For to år siden var Flensburg-spilleren for længst blevet det uanfægtede førstevalg, da det endelig lykkedes at erobre VM-titlen foran eget publikum i Herning.

- Det har været virkelig, virkelig sjovt at være med på et hold, der har været i så mange finaler og heldigvis også har prøvet at vinde alle de store titler, siger Lasse Svan.

Ud over VM-triumfen for to år siden var han med til at vinde EM i 2012 og OL-guld fire år senere.

Fredagens semifinale mod Spanien var fløjveteranens kamp nummer 225 i landsholdstrøjen.

Under VM har han passeret både Jesper Nøddesbo og Kasper Hvidt på alle tiders rangliste over flest landskampe. Her er Svan nu nummer syv.