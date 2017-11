Svage VM-nationer skal sikre luft til danske profiler

På udebane tabte Danmark 17-23 til Sverige efter 6-12 ved pausen, og det er tydeligt, at landstræner Klavs Bruun Jørgensen stadig har en del arbejde at gøre med det danske angrebsspil.

Når de foretrukne startere skal have pauser, går det ud over spillet.

- Jeg kan stadig se, at der er en start-syver, måske otte spillere, som i hvert fald holder niveauet hele tiden, siger Klavs Bruun, som dog så lyspunkter i forhold til forsvaret.

- Det gjorde mig glad at se Kristina Jørgensen levere så godt forsvarsmæssigt (mod Sverige, red.), som hun gjorde. Så i forsvaret kan vi dække os ind.

Ved VM skal Danmark spille fem gruppekampe på bare syv dage, og med usikkerheden omkring reservernes niveau er der lagt op til meget spilletid til landstrænerens foretrukne spillere.

I modsætning til EM, hvor modstanderne alle holder et godt niveau, er der ved VM nogle svagere nationer med. Det kan være med til at sikre, at de danske profiler ikke brænder ud allerede i gruppespillet.

- Japan er et okay hold. Jeg har set et par træningskampe med dem, hvor de gør det ganske glimrende, men det er stadig et hold, jeg mener, vi skal slå.

- Tunesien har tabt stort i alle deres træningskampe, så der vil da helt sikkert være mulighed for at bruge noget af bredden, så vi ikke skal slide på start-syveren der, forklarer Klavs Bruun Jørgensen.

To af Danmarks store profiler i skikkelse af Anne Mette Hansen og Stine Bodholt har måttet melde fra til VM med skader. Det har svækket bredden i truppen.

- Angrebsmæssigt synes jeg, at vi falder en lille smule indimellem, når vi skifter for meget ud. Havde Stine og Anne Mette været der, så havde vi også haft et bredere angreb, men jeg er rimelig rolig i forhold til vores første-syver, siger Klavs Bruun.